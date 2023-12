Rebel Moon

Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell'universo, la forestiera dal passato misterioso Kora inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l'unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius e il suo crudele emissario, l'Ammiraglio Noble scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe, leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre. Insieme a Gunnar, un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Kora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Veldt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxe, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi: il pilota e mercenario Kai, il leggendario comandante Generale Titus, la maestra di spada Nemesis, il prigioniero dal passato regale Tarak e il combattente della resistenza Milius. Jimmy (doppiato da Anthony Hopkins nella versione originale), un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte, si risveglia su Veldt con un nuovo scopo. Ma i neorivoluzionari devono imparare a fidarsi l'uno dell'altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del Mondo Madre arrivino a distruggerli tutti.

Trailer di Rebel Moon

Notizie su Rebel Moon