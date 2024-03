Ricky Stanicky

Film commedia con Zac Efron e John Cena. Tre amici da bambini "inventano" un amico immaginario per addossargli le colpe delle loro marachelle. Da grandi, dovranno assoldare un attore per dare corpo a Ricky Stanicky di fronte ai loro familiari e colleghi

In Ricky Stanicky tre amici da bambini combinano una marachella che sfiora la tragedia, e decidono di inventarsi un immaginario Ricky Stanicky a cui dare la colpa. Da grandi, i tre hanno un'intera Bibbia in cui raccolgono le bugie che hanno detto ai loro familiari, partner, colleghi e superiori sfruttando il nome di Ricky, ma quando si perdono la nascita del figlio di uno dei tre per un concerto spacciato per un intervento chirurgico, i sospetti si faranno molto stringenti. E allora diventa necessario assoldare un improbabile cantante a luci rosse di Atlantic City per interpretare il mitico Stanicky. Con Zac Efron e John Cena.

Schede Ricky Stanicky è un film così stupido da essere esilarante