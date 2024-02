Ripley

Ripley è una miniserie thriller ispirata al romanzo Il talento di Mr. Ripley. Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista.

Andrew Scott interpreta Tom Ripley. Dakota Fanning interpreta Marge Sherwood. Johnny Flynn interpreta Dickie Greenleaf. Il cast include anche Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack. La serie Ripley è coprodotta da Showtime ed Endemol Shine North America in collaborazione con Entertainment 360 e Filmrights. La produzione esecutiva è affidata a Steven Zaillian, Garrett Basch, Clayton Townsend, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy e Philipp Keel di Diogenes. Scott riveste il ruolo di produttore della serie. Tutti e otto gli episodi sono diretti e sceneggiati da Steven Zaillian.

