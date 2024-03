Riposare in pace

Un padre di famiglia sommerso dai debiti decide di approfittare di una coincidenza e di un'imprevedibile situazione per sparire nel nulla. Spinto da una scoperta casuale e dopo aver vissuto per anni sotto falsa identità in un altro paese, l'uomo è colto dall'irresistibile tentazione di conoscere il destino dei suoi ex concittadini. La curiosità diventa ossessione: può una vita intera non lasciare più tracce ed essere dimenticata? Può una persona ricominciare tutto da capo senza voltarsi mai più indietro?

Trailer di Riposare in pace

Notizie su Riposare in pace