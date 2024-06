Rising Impact

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Gawain Nanaumi è un ragazzino che vive con il nonno sulle montagne di Fukushima e gioca a baseball tutto il giorno con i suoi amici, sognando di diventare il miglior battitore al mondo. Un giorno incontra una golfista professionista di nome Kiria Nishino e resta affascinato dal golf dopo aver mandato una pallina a oltre trecento metri di distanza al primo colpo. In seguito Kiria lo aiuta a trasferirsi a Tokyo e a iscriversi alla Camelot Academy, una scuola famosa in tutto il mondo per golfisti alle prime armi. Qui si manifesta il suo innato talento per il golf, mentre compete spietatamente contro abili rivali da ogni angolo del pianeta!

Trailer di Rising Impact