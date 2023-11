Robbie Williams

Una docuserie sulla vita privata e la carriera della star internazionale Robbie Williams che si apre in un racconto intimo sui suoi successi, sulla depressione e su quanto sia difficile gestire la fama in giovane età

Robbie Williams è uno dei più grandi artisti al mondo. Prossimo ai cinquant'anni, padre di quattro figli con una moglie affettuosa e una famiglia giovane, Robbie si ritiene quasi soddisfatto. Ma si era già sentito appagato e felice. Tuttavia Robbie non può fuggire al passato e, immortalato in migliaia di ore di filmati dietro le quinte che non ha mai visto, si racconta in una docuserie intima ed emozionante.

Robbie esorcizza i propri demoni guardando ogni fotogramma e ripercorrendo tutti gli alti e bassi. Dischi di platino, concerti esauriti, folle adoranti, ma anche alcol e droga, toccando il fondo e preparandosi a ciò che si potrebbe scoprire se si continua a scavare. Questa è la storia di una fama inimmaginabile ottenuta in giovane età e del prezzo pagato per raggiungerla.

Trailer di Robbie Williams

