Un film biografico Netflix che racconta, in forma romanzata, la storia dello scandalo che ha travolto il Principe Andrea con le accuse di abusi sessuali e mostra il dietro le quinte della famosa intervista della giornalista Emily Maitlis al Principe Andrea nel 2019 sulla BBC

Scoop è un biopic Netflix dedicato allo scandalo legato al Principe Andrea, fratello minore di Re Carlo III, e al suo legame con l'imprenditore americano Jeffrey Epstein, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, Scoop ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

