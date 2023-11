Scott Pilgrim

Una serie animata ispirata alla graphic novel di Bryan Lee O'Malley sulla storia di un bassista un po' fannullone che perde la testa per una ragazza, Ramona Flowers ma per poter uscire con lei dovrà superare un'impresa, quella di sconfiggere i suoi sette ex.