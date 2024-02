Shirley: in corsa per la Casa Bianca

Shirley: in corsa per la Casa Bianca è il nuovo film Netflix con la regia di John Ridley che racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l'audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972. Grande protagonista di questa storia vera adattata per il grande schermo è Regina King che vestirà i panni di Shirley Chisholm.

Trailer di Shirley: in corsa per la Casa Bianca

