Sky e Now, tutte le uscite di luglio 2024

Film, serie e documentari. Arriva un nuovo mese e Sky e NOW arricchiscono il loro catalogo con tante novità. Ecco le uscite di luglio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Transplant, stagione 2 (2 luglio 2024)

Cominciamo il 2 luglio 2024 con la seconda stagione del medical drama Transplant. “Bashir "Bash" Hamed – recita la sinossi - continua il suo percorso per ricostruire la sua vita a Montréal, ma con ogni nuovo traguardo arriva una nuova sfida. Bash si trova a dover affrontare le difficoltà burocratiche e personali legate all'ottenimento della cit tadinanza canadese, un processo che lo costringe a confrontarsi con il suo passato e a valutare attentamente il suo futuro. Mentre lavora instancabilmente per dimostrare il proprio valore come medico nello York Memorial Hospital, Bash deve anche affrontare complesse dinamiche con i colleghi, costruendo relazioni professionali e personali che metteranno alla prova la sua resilienza e determinazione”. Nel cast anche Laurence Leboeuf, John Hannah e Ayisha Issa.

Helgoland 513 (19 luglio 2024)

Proseguiamo il 19 luglio 2024 con il dramma post-apocalittico Helgoland 513. La serie “è ambientata nel 2034, quando dopo una pandemia globale l'isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l'ultimo rifugio sicuro dell'umanità. Vi è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull'isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali. Mentre Marek, un medico, cerca disperatamente di salvare la vita di suo figlio e di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus, un conflitto generazionale minaccia di esplodere sull'isola. Avvertendo la sua posizione vulnerabile, una pericolosa forza sulla terraferma si prepara a invadere e a conquistare Helgoland”, si legge nella sinossi. Nel cast Martina Gedeck, Alexander Fehling, Samuel Finzi, Kathrin Angerer.

Fbi Internationa, stagione 2 (21 luglio 2024)



Concludiamo il 21 luglio 2024 con la seconda stagione di Fbi International, spin-off del grande franchise ideato da Dick Wolf. La serie segue le vicende “dell’International Fly Team, divisione dell’Fbi con sede a Budapest che si confronta con i crimini che coinvolgono i cittadini statunitensi sparsi per il mondo. La squadra guidata da Scott Forrester lavorerà su ventidue nuovi casi, cercando di neutralizzare le minacce che incombono sugli americani all’estero”, spiega la sinossi. Nel cast Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood e Vinessa Vidotto.

Sky e Now, tutte le uscite di luglio 2024