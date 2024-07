Space Cadet

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d'animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle.

Trailer di Space Cadet

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su Space Cadet