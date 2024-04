Star Wars: Tales of the Empire

Tales of the Empire è lo specchio oscuro di Tales of the Jedi. Secondo quanto scritto dal sito StarWars.com la serie racconta “il temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerriere: la Sorella della Notte Morgan Elsbeth e l'ex Jedi Barriss Offee. Tales of the Empire si concentra su eventi mai raccontati nelle loro vite. Scopriremo come una giovane Morgan Elsbeth naviga nel mondo imperiale in espansione verso un percorso di vendetta, mentre l'ex Jedi Barriss Offee fa quello che deve per sopravvivere in una galassia in rapido cambiamento. Le scelte che faranno definiranno i loro destini”. Come si vede nel trailer nella serie appariranno anche Thrawn, Fourth Sister, General Grievous, Darth Vader, Grand Inquisitor e Wing.

Trailer di Star Wars: Tales of the Empire

