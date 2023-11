Still Up

Still Up

Titolo originale: Still Up

In Still Up, un uomo e una donna che vivono a Londra sono molto amici e si sentono soprattutto al telefono, quasi sempre di notte. Sì perché Lisa e Danny soffrono di insonnia, ma questo problema non pregiudica il loro umorismo, né il loro rapporto.

Trailer di Still Up

