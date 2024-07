Sunny

Una serie sci-fi sulla storia di una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Per aiutarla le viene affidato il robot Sunny.

Sunny” ha come protagonista Rashida Jones nel ruolo di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Per darle un po' di conforto, le viene affidato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall'azienda elettronica del marito. All'inizio Suzie non sopporta i tentativi di Sunny di riempire il vuoto che si è creato nella sua vita, ma a poco a poco tra i due nasce un'amicizia inattesa. Insieme scoprono l'oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie e restano pericolosamente invischiati in un mondo del quale Suzie non sospettava neanche l'esistenza.

Trailer di Sunny