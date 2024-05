Thank You, Next

Una serie romantica turca sulla storia di una donna alle prese con il suo nuovo status di single dopo un tradimento e un caso di divorzio che le sconvolgerà la vita e la carriera

Scheda serie tv Titolo originale: Kimler Geldi Kimler Geçti Anno: 2024 Data di Uscita: 09/05/2024 Genere: Romantico Regia: Bertan Başaran Sceneggiatura: Ece Yörenç Paese di produzione: Turchia Attori: Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş Numero stagioni: 1

Dove vedere Thank You, Next Netflix