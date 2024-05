The 8 Show

Un survival game sudcoreano, che ricorda Squid Game, sulla storia di 8 persone con problemi di povertà che vengono invitate a partecipare a un gioco dove dovranno resistere per 100 giorni tra quattro pareti di cemento. Ogni spesa per i beni di necessità verrà detratta dal montepremi.

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

N.D.

N.D.

Otto persone bisognose di denaro sono invitate a partecipare al reality show Money Game. Le 8 persone devono soggiornare in uno studio che consiste solo di pareti di cemento. Se riusciranno a resistere per 100 giorni, potranno dividersi equamente il premio di 44,8 miliardi di won. Ma tutto ciò che spendono, compresi i beni di prima necessità come cibo, acqua ed elettricità, costa 1.000 volte di più rispetto ai prezzi normali e viene detratto dal premio vincente.

Trailer di The 8 Show

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizie su The 8 Show