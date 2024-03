The Beautiful Game

L'allenatore di una squadra di calciatori senzatetto inglesi Mal (Bill Nighy, Living, Questione di tempo) porta i suoi giocatori a Roma con la speranza di conquistare il titolo di campioni dell'Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada. All'ultimo minuto decide di portare con sé Vinny (Micheal Ward, Empire of Light, The Book of Clarence), un attaccante di talento che potrebbe dare loro una concreta possibilità di vincere a patto che sia pronto a lasciare andare il passato e a diventare parte della squadra. Realizzato con il sostegno dell'Homeless World Cup, The Beautiful Game è un film di seconde opportunità in cui squadre di senzatetto provenienti da tutto il mondo scoprono che tutte le strade portano a Roma e che tutto è in gioco.

Trailer di The Beautiful Game