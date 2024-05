The Big Cigar

La serie, il cui "presente" è il 1974, ripercorre in flashback la storia di Huey P. Newton come attivista per i diritti delle persone di colore. Huey, interpretato da Andrè Holland, narra quindi di come tutto iniziò, a metà degli anni ‘60, quando fondò le Pantere Nere, la cui prima attività fu di pattugliare armati le strade dei quartieri dove la polizia picchiava e uccideva cittadini neri.

Le Pantere Nere crebbero in popolarità, il che portò alle rappresaglie del governo in tutte le sue forme, fino a incastrare Huey per un omicidio non commesso e chiuderlo in carcere tra botte e isolamento per tre anni.

Quando ne esce, le Pantere Nere hanno perso popolarità, ma lui decide di cambiare la principale attività del suo partito verso un pacifico cambiamento sociale fatto di programmi di supporto ai poveri della comunità nera.

In questo nuovo percorso viene aiutato da alcune star di Hollywood che hanno a cuore la causa delle Pantere Nere: tra loro spicca Bert Jerome Schneider (Alessandro Nivola), un produttore televisivo e cinematografico che nel 1974 si offrirà di aiutarlo a scappare appunto tramite un progetto-film chiamato The Big Cigar, che era il nome in codice per Cuba.

