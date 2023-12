The Burning Girls

Un vicario non convenzionale si trasferisce a Chapel Croft, un angolo remoto della campagna inglese. Qui si imbatte in una comunità tormentata dalla morte e dalle scomparse sia passate che presenti, intenta a custodire i suoi oscuri segreti. Tra gli eventi che hanno segnato la storia di questo luogo, troviamo: cinquecento anni fa, otto martiri protestanti furono bruciati sul rogo; trent'anni fa, due ragazze adolescenti scomparvero senza lasciare traccia; due mesi prima il vicario della parrocchia locale si suicidò. Il reverendo Jack Brooks è una madre, single, di una figlia di quattordici anni e spera di trovare qui un po' di pace. Jack trova al suo arrivo un vecchio kit di esorcismo e una nota che cita le Sacre Scritture. "Ma non c'è nulla di coperto che non sarà rivelato e niente di nascosto che non sarà conosciuto". Sua figlia Flo è fin dal principio turbata da strane visioni nella vecchia cappella: sul luogo sembrano aleggiare fantasmi che rifiutano di riposare in pace. La diffidenza degli abitanti del luogo nei confronti di Jack e Flo è evidente: sono troppi i segreti sepolti a Chapel Croft.

Trailer di The Burning Girls

