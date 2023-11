The Crowded Room

Miniserie con Tom Holland nei panni di Danny Sullivan, un timido ragazzo che nell'america degli anni '70 è stato arrestato con l'accusa di tentata strage, ma lui non ricorda nulla

Tom Holland, Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Emmy Rossum

The Crowded Room

Ispirata a un vero caso giudiziario che scosse l'America negli anni '70, The Crowded Room parla di Danny Sullivan (Tom Holland), che si ritrova a doversi difendere dall'accusa di una tentata strage che lui è sicuro di non aver commesso. Ma la realtà, in qualche modo, verrà fuori... dalla sua mente.

Trailer di The Crowded Room

