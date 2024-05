The Decameron

Un dramedy storico in stile soap opera che porta sullo schermo le novelle di Boccaccio esaminando i temi della divisione in classi, della lotta per il potere e della sopravvivenza in tempo di pandemia, con personaggi allo stesso tempo ridicoli e sfortunati.

The Decameron è un dramedy storico in stile soap che cerca di esaminare i temi della divisione in classi, della lotta per il potere e della sopravvivenza in tempo di pandemia, con personaggi allo stesso tempo ridicoli e sfortunati. Siamo nella Firenze del 1348 tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito accettano un invito a rifugiarsi nel lusso di una maestosa villa nella campagna toscana e attendere la fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, quello che è iniziato come un gioco scatenato di sesso e alcol si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

The Decameron vede Jenji Kohan nel ruolo di produttrice esecutiva con la sua Tilted Productions, insieme a Blake McCormick e Tara Herrmann sempre per Tilted Productions. Kathleen Jordan è ideatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Michael Uppendahl è regista di quattro degli otto episodi e produttore esecutivo.

Notizie su The Decameron