The Family Plan

Film commedia con Mark Wahlberg nei panni di un ex killer governativo che si è rifatto una vita e ha messo su una famiglia che non sa nulla del suo passato. Ma il passato un giorno bussa alla sua porta

Dan Morgan è un tranquillo venditore di auto che ama e cura la sua famiglia. È un padre e un marito devoto, forse un po' noioso crede la moglie, che ogni tanto vorrebbe che la sua vita fosse più movimentata.

Ma Jessica non sa che Dan in passato era un efficientissimo killer per una strana agenzia governativa, e che dopo aver lasciato quell'agenzia si è rifatto una vita nascondendosi dai suoi ex colleghi.

Che però un giorno lo trovano, mentre è nel supermercato con il figlio piccolo a comprare pannolini. Ora Dan sa che deve recuperare Jessica e i figli Kyle e Nina e deve fuggire il più lontano e il più segretamente possibile. E prima o poi deve anche dire la verità alla sua famiglia.

Trailer di The Family Plan

