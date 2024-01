The Gentlemen

Ispirata al film di Guy Ritchie del 2019 con Matthew McConaughey e Colin Farrel, The Gentlemen è una nuova serie Netflix sulla malavita britannica che racconta la storia di Eddie Horniman (Theo James) un uomo che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Trailer di The Gentlemen

