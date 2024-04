The Idea of You

N.D. Voto della redazione N.D. Voto del pubblico: Vota 0 Grazie per aver votato! Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza. Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza. Hai già votato questo elemento. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Tratto dall'omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène, una madre single quarantenne che inizia un'inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell, il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta.

Scheda TV Show Anno: 2024 Durata: 115 minuti Data di Uscita: 02/05/2024 Genere: Romantico Regia: Michael Showalter Sceneggiatura: Robinne Lee, Jennifer Westfeldt Paese di produzione: USA Attori: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Reid Scott, Aaron Hall, Jaiden Anthony, Raymond Cham Jr, Viktor White, Dakota Adan, Annie Mumolo, Perry Mattfeld

Dove vedere The Idea of You Prime Video