The Kitchen

Una storia di paternità e di amore per la comunità ambientata in una Londra distopica dove il divario tra ricchi e poveri è stato portato al limite. Siamo nel 2044 e le classi lavoratrici vivono nella periferia della città in alloggi temporanei e fatiscenti. The Kitchen è l'ultimo villaggio di Londra che ospita ancora i residenti della città che si rifiutano di andarsene. Qui ci sono i due protagonisti del film: Izi, un residente di The Kitchen che cerca una via d'uscita e Benji, di 12 anni, che dopo aver perso la madre è in cerca di una famiglia. Il film seguirà la storia di questa coppia di personaggi alle prese con la sopravvivenza in un mondo dominato da un sistema più grande di loro.

Trailer di The Kitchen

Notizie su The Kitchen

