The New Look

Dramedy storica di Todd A. Kessler, interpretata dal vincitore dell'Emmy Ben Mendelsohn, nel ruolo di Christian Dior, e dal premio Oscar Juliette Binoche, nel ruolo di Coco Chanel. Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, "The New Look" racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna

Scheda serie tv Titolo originale: The New Look Anno: 2024 Data di Uscita: 14/02/2024 Genere: Drammatico Regia: Todd A. Kessler Sceneggiatura: Todd A. Kessler Paese di produzione: USA Attori: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Claes Bang, Zabou Breitman, Thure Lindhardt, Emily Mortimer Numero stagioni: 1 Numero episodi: 10

Dove vedere The New Look Apple Tv +