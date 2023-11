The Night Agent

La storia di The Night Agent ruota attorno al personaggio di Peter Sutherland (interpretato da Basso), un agente dell'FBI che lavora nel seminterrato della Casa Bianca e ha un incarico molto particolare. Deve rispondere a un telefono che, però, apparentemente non squilla mai. Una notte, però, il telefono suona e, l'uomo si ritrova protagonista di una cospirazione che lo condurrà fino allo Studio Ovale. Altro personaggio della serie è Rose Larkin, una giovane CEO di un'azienda tecnologica caduta in disgrazia che si ritrova costretta a ritirarsi a casa dei suoi zii per fare il punto della sua vita. Quando, però, un gruppo di assassini arriverà in casa, scoprirà che i suoi zii non sono proprio chi sembravano e si ritrova, con Peter, in fuga per salvarsi la vita.

Trailer di The Night Agent

