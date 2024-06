The Others

The Others è un thriller dai toni horror del 2001 con protagonista Nicoel Kidman nei panni di Grace, una donna che vive al buio in una villa molto grande in attesa del ritorno del marito partito per la guerra. In casa con lei ci sono i suoi due figli Anne e Nicholas affetti da una malattia che non permette loro di esporti alla luce del sole. Con l'arrivo dei nuovi domestici in casa inizieranno a verificarsi strani eventi e la vita di Grace sarà sconvolta fino al finale del film che lascia letteralmente a bocca aperta.

Trailer di The Others