The Perfect Couple

Amelia Sacks sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.

Trailer di The Perfect Couple

Notizie su The Perfect Couple

