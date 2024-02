The Regime

The Regime è una serie ambientata in un Paese europeo immaginario alle prese con un regime autoritario che ha iniziato a perdere potere e degenerare. Kate Winslet veste i panni di un personaggio molto particolare e affascinante, una cancelliera all'apparenza autoritaria ma dai modi eccentrici e anche un po' goffi nel dietro le quinte. La cancelliera incontrerà una diplomatica americana, interpretata a Martha Plimpton, che chiede alla cancelliera il sostegno del suo Paese perché gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "credibilità". Dalle prime immagini del trailer si prospetta una serie molto interessante e profonda che parlerà sì di politica ma metterà in luce anche le fragilità dei leader.

Trailer di The Regime

Notizie su The Regime