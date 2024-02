The Underdoggs

Film commedia con Snoop Dogg nei panni di Jaycen Jennings, ex stella del football caduto in disgrazia che si ritrova a fare l'allenatore di football di una squadra di ragazzini del quartiere povero dove è cresciuto

Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.

Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.

Grazie per aver votato!

The Underdoggs

Titolo originale: The Underdoggs

In The Underdoggs Snoop Dogg è Jaycen Doppia J Jennings, ex stella del football che dopo aver rovinato la sua carriera sprecando l'immenso talento tenta di tornare alla ribalta cercando un posto di commentatore televisivo, ma il pubblico lo odia.

Un giorno provoca un incidente in macchina e la giudice, che lo conosce da quando erano piccoli, lo condanna a raccogliere feci di cane nel parco del quartiere povero da cui è scappato raggiunto il successo.

Qui un giorno trova una squadra di football di bambini, tra cui il figlio di una sua ex fidanzata dei tempi del liceo, a cui manca l'allenatore. Il cinico Jaycen pensa di poter sfruttare l'occasione per un ritorno d'immagine, e si fa assegnare alla squadra...

Trailer di The Underdoggs

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.