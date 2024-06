Tierra de mujeres - Intrecci di vite

Una serie dramedy con protagonista Eva Longoria nei panni di una ricca newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito non riesce a ripagare un debito alle persone sbagliate.

“Tierra de mujeres - Intrecci di vite” è una dramedy con Eva Longoria nel ruolo di Gala, una benestante newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito non riesce a ripagare un debito alle persone sbagliate. Con pericolosi criminali alle calcagna della sua famiglia e del marito ora svanito nel nulla, Gala è costretta a lasciare la città insieme all'anziana madre Julia (Carmen Maura) e alla figlia adolescente Kate (Victoria Bazúa) per recarsi nella città natale della madre nel nord della Spagna, un luogo da cui Julia era fuggita 50 anni prima. Le donne cercano di ripartire da zero nella speranza che le loro identità restino nascoste, ma le voci nell'affascinante cittadina vinicola girano rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia.

Trailer di Tierra de mujeres - Intrecci di vite

