Time Bandits

Insieme a Kevin, i Banditi del Tempo intraprendono un'emozionante ricerca per salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero. La serie, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 24 luglio con i primi due episodi, seguiti da due nuove puntate ogni mercoledì fino al 21 agosto.

Guidato da Lisa Kudrow, l'eccentrico gruppo di banditi si imbarca in avventure epiche lottando contro le forze del male che minacciano le loro conquiste e la vita, così come loro la conoscono. Viaggiando attraverso il tempo e lo spazio, si imbattono in mondi affascinanti di un passato lontano, alla ricerca di tesori, potendo sempre contare su Kevin per far luce su ogni pagina di storia che attraversano. I Banditi del Tempo assistono alla creazione di Stonehenge, vedono il cavallo di Troia in azione, sfuggono ai dinosauri nell'era preistorica, provocano il caos durante il Medioevo, sperimentano l'era glaciale, le antiche civiltà e tanto altro ancora lungo il percorso.

Trailer di Time Bandits

