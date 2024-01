Un Amore

Una storia d'amore che resiste al tempo e alla distanza, per una serie ambientata fra Bologna e la Spagna. Un Amore è una serie in 6 episodi che racconta, lungo due linee temporali distinte, fra presente e passato, un legame indissolubile, quello fra Ale e Anna, nato per caso e fatto solo di lettere di cui nessuno sa nulla, scambiate per una vita intera.