Un uomo vero

Un adattamento seriale del romanzo di Tom Wolfe scritto dallo sceneggiatore e produttore di serie iconiche come Ally McBeal, The Practice e Big Little Lies e diretto dal premio Oscar Regina King. Un uomo vero è una miniserie di sei episodi con protagonista Jeff Daniels sulla storia di un magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker che si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

Trailer di Un uomo vero

Notizie su Un uomo vero