Vicini davvero

"Vicini davvero" è un nuovo remake spagnolo con la cantante spagnola Aitana della commedia romantica francese del 2015 "Appuntamento al buio" (titolo originale: Un peu, beaucoup, aveuglément). Lei è una giovane pianista che si prepara per un'audizione e lui (Fernando Guallar) è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?

Trailer di Vicini davvero

Notizie su Vicini davvero