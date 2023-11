Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla

MH370: The Plane That Disappeared

Titolo originale: MH370: The Plane That Disappeared

Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate.

Quest'avvincente docuserie, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docuserie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e sopratutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

Trailer di Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla

