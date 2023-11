Wham!

Nel 1982 i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo come Wham!. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l'impresa è compiuta. Ecco l'incredibile storia di come hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l'altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Un successo travolgente li ha portati a essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. Wham! è un lungometraggio documentario che cattura quest'epoca magica. Con un accesso senza precedenti agli archivi personali di George e Andrew, che contengono incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima, Wham! segue l'incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria.

Trailer di Wham!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.