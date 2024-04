What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan

What Jennifer Did

Titolo originale: What Jennifer Did

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata. I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro perché è successo proprio a loro? Questo lungometraggio documentario della regista Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

Trailer di What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan

