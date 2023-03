Cinema in sciopero: "Fino a 20 ore di lavoro sul set"

Attori, comparse, aiuto registi, sarti, elettricisti, montatori: in sala al Cinema Aquila, a Roma, c'erano tutti i lavoratori del comparto cinematografico. Lo sciopero per chiedere un rinnovo e un adeguamento dei contratti nazionali del lavoro, che per alcune maestranze è fermo addirittura al 1999.

"Sai quando inizi ma non sai quando finisci" - ci dicono alcuni di questi lavoratori. Ecco in queste video-interviste le parole di Umberto Carretti, coordinatore nazionale Slc Cgil Lavoratori Comunicazione, Angelo Ciaiola, presidente Associazione generici italiani dello spettacolo, Sole Tonnini, aiuto regista, Maria Francesca Ricci, Sartoria cinematografica e Roberto Guercio, gruppista.