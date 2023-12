Le 10 serie tv più cercate su Google nel 2023

Il 2023 sta per terminare e come ogni anno, Google, ha stilato la classifica delle cose più cercate online dal pubblico. Tra le tante categorie analizzate, ci sono anche le serie tv. Ma quali sono, quindi, le serie tv più cercate su Google nel 2023? Quali i titoli che hanno destato più interesse da parte del pubblico? Tra le serie delle varie piattaforme di streaming compaiono alcuni dei titoli più di successo di quest'anno da Lidia Poet con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia al remake Netflix del manga giapponese One Piece, da Mercoledì, vero e proprio fenomeno Netlfix con Jenna Ortega nelle vesti di Mercoedì Addams a Ginny e Georgia, una comedy Netlfix in stile Una mamma per amica.

Ma, tra tutti i titoli che compaiono nella classifica Google delle serie tv più cercate del 2023, a dominare è solo un nome: Mare Fuori, la serie italiana sui giovani carcerati che cercano redenzione è stata la serie tv più cercata dell'anno a conferma dell'enorme successo di questa serie tv che è pronta a riconfermarsi come la preferita dagli italiani anche il prossimo anno.

Dal punto di vista televisivo, invece, spuntano fuori alcuni dei maggiori successi di Canale 5 come la fiction Buongiorno, mamma! e la soap opera turca, Terra Amara.

Ma leggiamo la classifica completa.

La classifica delle 10 serie tv più cercate su Google nel 2023