Con Shannen Doherty se ne va un pezzo di magia

Shannen Doherty in Streghe

Per tutte le ragazze cresciute negli anni '90 Shannen Doherty, l'attrice statunitense scomparsa il 14 luglio all'età di 53 anni, è, e resterà sempre Prue Halliwell, la protagonista della serie Streghe, uno dei titoli più iconici del piccolo schermo nonché una delle prime serie sull'emancipazione femminile dove erano le donne a salvarsi da sole e a salvare gli innocenti da demoni malvagi e cattivi di turno.

Era la fine degli anni '90 quando in tv c'erano tutti esempi di donne forti e indipendenti, donne che riuscivano sempre a cavarsela senza l'aiuto di nessuno, con i propri poteri, le proprie capacità fische, la propria forza d'animo. A quei tempi la tv seriale era composta da sole eroine femminili e Shannen Doherty era una di loro. C'era Buffy L'ammazzavampiri, c'era Xena, c'era la spia della CIA Sydney Bristow e soprattutto c'erano le potentissime sorelle Halliweel, le tre streghe in grado di sconfiggere il male con il loro potere del trio di cui Doherty è stata colonna portante.

Con la morte di "Prue" se ne va un pezzo di storia della televisione ma anche un pezzo di magia, di quella magia che ha accompagnato la nostra infanzia, quella magia fatta di incantesimi, pozioni, di libro delle ombre, angeli bianchi e legami tra sorelle. La magia che, attraverso storie di demoni e innocenti da salvare, amori impossibili e viaggi nel tempo ci ha fatto diventare grandi grazie a questi esempi femminili che ci facevano sognare di essere forti e indipendenti proprio come le nostre eroine sul piccolo schermo.

Shannen Doherty è stata protagonista delle prime tre stagioni della serie fantasy ideata da Constance Bruge andata in onda dal 1998 al 2006. Il suo personaggio, Prue, è uscito poi di scena alla fine della terza stagione, nel ventiduesimo episodio, All Hell Breaks Loose, morendo nella storia a causa di un demone, Tempus, che manipolando il tempo ha fatto sì che la vita di Prue si fermasse per sempre.

A prendere il posto di Doherty nella serie Streghe è stata Rose Mcgowan che ha sostituito Shannen con il personaggio di Page, la sorellastra delle Halliwell mezza strega e mezzo angelo bianco. Dall'uscita di scena di Shannen Doherty la serie non è stata più la stessa e per quanto i fan abbiano accettato questo cambiamento così drastico, per loro il potere del trio resterà sempre quello composto da Prue, Piper e Phoebe.

La morte di Shannen Doherty è stata un duro colpo per i fan di Streghe e per chiunque sia cresciuto in quegli anni in cui vedevamo sempre il suo volto in tv. Ma per quanto la tristezza per la sua morte sia innegabile, una cosa è certa, Shannen resterà sempre viva nei personaggi che ha interpretato sullo schermo, da Prue Halliwell in Streghe a Brenda Walsh in Beverly Hills.

Ed è così che quei "semplici" personaggi di finzione simbolo di un'intera generazione, diventano il lascito di una donna che, tra polemiche, controversie e scandali non ha mai avuto paura di essere se stessa regalando alla tv e soprattutto a quelle ragazze che passavano i pomeriggi e le serate a guardare serie tv, un esempio a cui ispirarsi. E questo è un potere che va perfino al di là della morte.