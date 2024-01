Il tatuatore di Auschwitz: la nuova serie Sky dal libro di Heather Morris, quando esce

Tra le serie Sky Original più attese del 2024 c'è Il tatuatore di Auschwitz, un adattamento seriale del best seller di Heather Morris che ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Una serie che è pronta a conquistare il pubblico con una storia di umanità, amore e sofferenza ambientata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e una colonna sonora firmata Hans Zimmer e Kara Talve. Composta da sei episodi, Il tatuatore di Auschwitz è diratta dalla pluripremiata regista Tali Shalom-Ezer, scritta da Jacquelin Perske e realizzata da Sky in collaborazione con Peacock.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiano, nello specifico, su Il tatuatore di Auschwitz e quando uscirà su Sky e NOW.

Il tatuatore di Auschwitz: la trama

La trama de Il tatuatore di Auschwitz è ambientata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e racconta la storia di Lale Sokolov, prigioniero ebreo che diventa il tatuatore dei numeri di matricola sulle braccia dei suoi compagni prigionieri di Auschwitz. Lale, un giorno, incontra Gita che è in fila per farsi tatuare insieme ad altre donne e i due si innamoreranno a prima vista. Inizia, così, una storia d'amore, di vita e di umanità che commuoverà tutti.

Il tatuatore di Auschwitz: chi c'è nel cast

Il cast de Il tatuatore di Auschwitz è composto da Melanie Lynskey (The Last of Us e Yellowjackets) che vesitrà i panni di Heather Morris, autrice del libro da cui è tratta la serie, Jonas Nay che sarà Stefan Baretzki. Jonah Hauer-King interpreterà il personaggio di Lale Sokolov nella sua versione giovane mentre Harvey Keitel ne interpreterà la versione 80enne. Anna Próchniak è Gita Furman.

Il tatuatore di Auschwitz: quando esce su Sky e NOW

l tatuatore di Auschwitz sarà disponibile su Sky e NOW nel 2024.