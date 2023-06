A che ora esce And Just Like That 2 e dove vederla

Manca pochissimo all'uscita dei nuovi episodi di And Just Like That, la serie revival di Sex and the City che riprende il racconto delle vite di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte Yorke nei loro 50 anni alle prese con figli, nuovi amori, matrimoni alla deriva e tutti i cambiamenti della vita. Dopo una prima stagione che ha diviso i fan, And Just Like That torna con un nuovo capitolo che promette di essere più fedele alla serie originale e con molto più sesso e Manhattan proprio come ai vecchi tempi. In più grande atteso è il ritorno di Samantha Jones, se pur in un piccolo cameo. Ma vediamo cosa dobbiamo aspettarci da And Just Like That 2 e quando e dove uscirà la serie in Italia.

And Just Like That 2: tutte le novità e cosa aspettarsi

La seconda stagione di And Just Like That è piena di sorprese a partire dal ritorno di John Corbett nei panni di Aidan, l'ex di Carrie, fino a passare al trasferimento di Miranda, ora omosessuale, a Los Angeles dalla fidanzata Che Diaz e Charlotte che riceverà una proposta di lavoro molto allettante e che potrebbe cambiarle la vita. Intanto, una cosa è certa, And Just Like That 2 sarà più spensierata e leggera della prima stagione e ci sarà più sesso e più New York City, proprio come la serie originale.

And Just Like That 2: chi c'è nel cast

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi di And Just Like That, oltre alle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ci sono anche anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Ospiti speciali Kim Cattrall e Sam Smith.

A che ora esce And Jsut Like That 2 e dove vederla in Italia

La seconda stagione di And Just Like That uscirà dal 23 giugno alle 9.00 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.