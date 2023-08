And Just Like That 2: Carrie e Aidan fanno sul serio, ma come finirà?

Manca pochissimo al finale di And Just Like That 2, la serie che riporta sul piccolo schermo l'iconica Carrie Bradshaw e le sue storiche amiche Charlotte e Miranda raccontate, questa volta, nei loro 50 anni. E dopo il nono episodio della serie, andato in onda proprio oggi, non possiamo che chiederci quale sarà il futuro di Carrie e, soprattutto, quello della sua storia con Aidan che sembra essere sempre più seria.

Dopo il loro ritorno di fiamma, infatti, Carrie e Aidan sono tornati a essere ufficialmente una coppia al punto che, proprio in quest'ultimo episodio di And Just Like That 2, Carrie è arrivata a pensare di vendere il suo storico appartamento a Manhattan per comprare una casa più grande, a due passi da Central Park, in cui trasferirsi insieme a Aidan e occasionalmete anche ai suoi tre figli. Un passo azzardato? La prima scelta matura di Carrie? Bisogna ammettere che tra i due le cose sembrano andare piuttosto bene anche se, conoscendo Carrie, siamo sicuri che avrà qualche ripensamento all'ultimo minuto.

Il discorso dell'ex moglie di Aidan, che ha detto a Carrie di non spezzare più il cuore all'uomo, infatti, ha un suo senso e ci ha subito fatto tornare in mente tutte le volte in cui Carrie ha lasciato Aidan su due piedi. Farà così anche questa volta? E la scelta di vendere il proprio appartamento a cui è legatissima per una nuova casa da condividere con lui è davvero la mossa giusta o solo un fissazione per far andare le cose bene questa volta? Noi da un lato speriamo che Carrie abbia le idee chiare ma qualche colpo di scena a fine serie ce lo aspettiamo.

Quanti episodi mancano al finale di And Just Like That 2

Al finale di And Just Like That 2 mancano esattamente due episodi. Il penultimo in programma per il prossimo 18 agosto e il gran finale previsto per il 25 agosto 2023.