And Just Like That 2: Aidan e Carrie tornano insieme nel nuovo trailer ufficiale

And Just Like That 2 continua a regalare sorprese ai fan di Sex and the City e anche molti graditi ritorni. E se quello di Samantha Jones è ancora un mistero, lo è meno il ritono di Aidan Shaw nella seconda stagione del revival della serie di Darren Star. L'ex fidanzato di Carrie, interpretato da Joh Crobett, infatti, è stato annunciato come membro ufficiale del cast del capitolo 2 di And Just Like That e oggi, per la prima volta, abbiamo a disposizione qualche immagine in anteprima che ci mostra cosa ci aspetta dai nuovi episodi della serie che vedranno un ritorno di fiamma tra Carrie e Aidan. Hbo Max, il canale che distribuisce la serie negli Stati Uniti, ha appena pubblicato un nuovo promo di And Just Like That 2 e sembra proprio che tra Aidan e Carrie la scintilla sia di nuovo accesa. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa aspettarci dal ritorno di fiamma tra Carrie e Aidan.

And Just Like That 2: cosa aspettarsi dal ritorno di Aidan

L'episodio 7 di And Just Like That 2, che andrà in onda in Italia il prossimo 28 luglio su Sky e NOW, segna il ritorno di uno dei fidanzati di Carrie più amati dal pubblico di Sex and the City, Aidan che compare anche nel secondo film dedicato alla serie. Aidan, infatti, vedrà di nuovo carrie dopo più di 20 anni dalla loro love story finita male e i due torneranno a fare sul serio. Nelle immagini mostrate dal promo dei nuovi episodi di And Just Like That, infatti, vediamo inizialmente Carrie e Aidan a cena fuori e tra i due, nonostante un primo momento di esitazione di lui, torna di nuovo la passione. Li vediamo baciarsi sotto casa di Carrie ma anche finire a letto insieme. E se tra loro se cose sembrano andare molto bene, c'è Miranda che decide di riportare Carrie alla realtà dicendole che, forse, sta correndo un po' troppo.

"Se sembra la cosa giusta, allora perché rallentare?", risponde, però, Carrie. Andrà davvero a finire bene tra i due?

And Just Like That 2: il nuovo promo su Carrie e Adian