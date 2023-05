And Just Like That 2, c'è (finalmente) una data di uscita e un primo trailer

Adesso è ufficiale, sappiamo il giorno esatto in cui uscirà la seconda stagione And Just Like That. Dopo una lunga attesa, infatti, la serie HBO, che in Italia è trasmessa da Sky e NOW ha annunciato quando debutterà il nuovo capitolo del remake dell'iconica Sex and the City - creata da Darren Star e tratta dal romanzo omonimo di Candace Bushnell - che, con i suoi nuovi episodi, è pronto a riprendere in mano il racconto della vita di Carrie Bradshaw e delle sue inseparabili amiche Charlotte e Miranda (ancora una volta, grande assente Samantha Jones). E manca davvero pochissimo.

Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi, di cui è da poco stato rilasciato il teaser trailer, vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis con new entry qualche gradito ritorno come quello di John Corbett che nella serie originale ha interpretato il personaggio di Aidan ed è stato avvistato sul set di And Just Like That 2. Ma diamo un'occhiata al primo teaser trailer ufficiale che ci trasporta, direttamente, nella travolgente ed eccitante atmosfera della New York di Sex and the City. Chi c'è nel cast di And Just Like That 2 Tra le conferme del cast, nei nuovi episodi, oltre alle tre attrici protagoniste c'è anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Tra le guest star confermate, c'è Sam Smith. And Just Like That, produzione e regia Tra i produttori esecutivi della serie troviamo: Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. Fra i registi della nuova stagione lo stesso King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg. Quando esce And Just Like That 2 e dove vederla in Italia I nuovi episodi di And Just Like That 2 debutteranno il prossimo 23 giugno 2023 e in Italia sarà possibile vederli su Sky e NOW.