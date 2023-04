And a Just Like That 2: riprese terminate, l'annuncio di Sarah Jessica Parker

Dopo sei mesi sono terminate le riprese di And Just Like That 2, la nuova stagione del revival di Sex and the City che è pronta a tornare sul piccolo schermo per raccontare i nuovi risvolti nella vita delle tra storiche amiche di New York alla ricerca dell'amore. Carrie, Miranda e Charlotte, infatti, stanno per tornare e saranno tante le sorprese per il pubblico di questa serie Hbo che ha rivoluzionato il racconto dell'amore e del sesso. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire come Sarah Jessica Parker ha annunciato la fine delle riprese di And Just Like That 2 e quando debutteranno i nuovi episodi.

Con un post su Instagram, l'interprete di Carrie Bradshaw ha rivelato a tutti che And Just Like That 2 ha terminato le sue riprese. "Feste di fine riprese, ma non addio" ha scritto Parker lasciando intendere che ci sia già un progetto per una terza stagione della serie. Inoltre, l'attrice ha specificato: "Sarà una stagione d'amore".

Cosa aspettarsi da And Just Like That 2

La nuova stagione della serie sulla giornalista appassionata di moda a New York City ha tante trame da portare avanti per ognuno dei personaggi principali di questa storia. Ricordiamo che avevamo lasciato Carrie, dopo il lutto per la perdita del marito, aprire il cuore a un altro uomo ma, stando alle immagini trapelate finora sui social, quest'uomo non sarà quello con cui è uscita nella prima stagione della serie ma potrebbe essere proprio la sua vecchia fiamma Aidan. L'ultima volta che Carrie aveva incontrato questo personaggio era stato nel secondo film di Sex and the City, dove Carrie, in vacanza ad Abu Dhabi, si era imbattuta in un mercatino proprio nel suo ex fidanzato scoprendo che lui aveva tre figli e i due si erano perfino scambiati un bacio. Il ritorno di Aidan nello show è stato vociferato da tempo e anche sperato da molti fan che hanno sempre pensato che l'uomo giusto per Carrie fosse lui e non Big. Sarà davvero così nella nuova stagione della serie HBO? Che Aidan torni è certo, date le immagini trapelate dal set ma quale sia il suo ruolo nella trama è ancora in dubbio. Intanto, però, Sarah Jessica Parker è stata avvistata sul set con il suo storico vestito da sposa. Sarà davvero ritorno di fiamma?

Oltre alla storyline di Carrie verrà portata avanti anche quella di Miranda e Che Diaz che proprio alla fine della prima stagione partiva per Los Angeles insieme a Miranda. Inoltre, tra le novità di And Just Like That 2 c'è anche l'ingresso nel cast di Sam Smith ma non si sa ancora con quale ruolo.

Quando esce And Just Lie That 2 e dove vederlo in Italia

And Just Like That 2 debutterà con i nuovi episodi nel 2023 anche se finora non è stata ancora annunciata la data ufficiale di uscita della serie. In America andrà in onda sulla HBO, in Italia sarà distribuita, invece, su Now tv.