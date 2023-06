And Just Like That 2: quando escono gli episodi su Sky e NOW (il calendario completo)

And Just Like That ha appena fatto il debutto su Sky e NOW con i suoi primi 3 episodi tornando a raccontare la storia di Carrie, Miranda e Charlotte (in questa stagione tornerà anche Samantha) alle prese con le loro vite da 50enni a New York City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei panni dei personaggi che le hanno rese iconiche in tutto il mondo. Alla fine degli anni Novanta, Sex and the City ha preso d'assalto la televisione con la sua visione originale, onesta e divertente dell'amore, delle relazioni e del sesso, guadagnando legioni di fan in tutto il mondo. Venticinque anni dopo, And Just Like That torna a raccontare la vita a New York di Carrie, Charlotte e Miranda, cui si aggiungono nel nuovo capitolo diversi nuovi personaggi.

And Just Like That 2, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

La seconda stagione di And Just Like That chiude il capitolo del lutto di Carrie e lascia spazio alla gioia. Con il ritorno dello stilosissimo franchise, Carrie, Miranda, Charlotte e i loro amici sono pronti a godersi la rinascita. Perché anche dopo 25 anni, c’è sempre un’occasione per crescere.

Il trailer ufficiale di And Just Like That 2

Il cast di And Just Like That 2

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi di And Just Like That anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Tra le guest star Sam Smith e John Corbett (Aidan Shaw).

And Just Like That 2: quando escono gli episodi su Sky e NOW (il calendario)

Gli episodi And Just Like That 2 sono 11 in totale e usciranno su Sky e NOW ogni venerdì nei mesi di luglio e agosto 2023. Ecco il calendario completo.