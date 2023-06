And Just Like That 2: ecco come sarà il ritorno di Samantha Jones

Manca pochissimo al grande ritorno di And Just Like That 2. Il revival di Sex and the City, infatti, è pronto a tornare sul piccolo schermo con i nuovi episodi del secondo capitolo di serie che vedranno Carrie, Miranda e Charlotte alle prese con la loro vita da cinquantenni a Manhattan tra nuovi amori, carriera e famiglia, il tutto con quel pizzico di sesso, moda e Manhattan che ha sempre contraddistinto la serie. Ma come sarà And Just Like That 2 e quando usciranno i nuovi episodi della serie?

And Just Like That 2, come sarà il grande ritorno di Samantha Jones

È confermato, in And Just Like That 2 tornerà il personaggio di Samantha Jones in un cameo nel finale di stagione che si preannuncia emozionante e leggendario. Anzi, a detta di Sarah Jessica Parker, protagonista della serie, il ritorno di Kim Cattrall nei panni di Samantha sarà "nostalgico e una grande gioia". Parole che Parker ha rivelato al giornale inglese Daily Mail dove ha svelato qualche dettaglio in più su And Just Like That 2 e sul ritorno di Kim Cattrall nel cast della serie.

"Siamo stati molto attenti a come abbiamo introdotto i nuovi personaggi nella serie ma anche al modo in cui abbiamo invitato i vecchi volti a tornare nello show ed è stato un qualcosa di entusiasmante, nostalgico ma anche molto gioioso", ha detto Parker ma anche l'interprete di Charlotte, Kristin Davis ha parlato del ritorno di Kim Cattrall nello show affermando che il suo ritorno sarebbe stato "divertente per i fan di Sex and the City a cui era mancata molto essendo un grande personaggio dello show".

Un cameo, quello di Cattrall, attesissimo per la nuova stagione di And Just Like That ma che sarà molto breve e instenso e si spera non troppo deludente per i fan della serie, ma staremo a vedere.

And Just Like That 2, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

La seconda stagione di And Just Like That è piena di sorprese a partire dal ritorno di John Corbett nei panni di Aidan, l'ex di Carrie, fino a passare al trasferimento di Miranda, ora omosessuale, a Los Angeles dalla fidanzata Che Diaz e Charlotte che riceverà una proposta di lavoro molto allettante e che potrebbe cambiarle la vita. Intanto, una cosa è certa, And Just Like That 2 sarà più spensierata e leggera della prima stagione e ci sarà più sesso e più New York City, proprio come la serie originale.

Chi c'è nel cast di And Just Like That 2

Tra le conferme del cast, nei nuovi episodi, oltre alle tre attrici protagoniste c'è anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Tra le guest star confermate, oltre a Kim Cattrall, c'è anche Sam Smith.

Quando esce And Just Like That 2 e dove vederlo in Italia

And Just Like That 2 debutterà su Sky e NOW il 23 giusno 2023.